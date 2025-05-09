Курс валют на 9 мая: в банках евро выросло на 20 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 7 копеек и 1 копейку в продаже. Евро прибавило в покупке 20 копеек, а в продаже 19 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку. Евро прибавило 15 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,50 грн., а продают за 47,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,50, евро — 46,93−47,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,58 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,70−46,74 грн/евро.

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