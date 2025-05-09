В «Дии» возобновили услуги изменения и снятия с места жительства

На портале «Дия» снова доступны услуги изменения места жительства и снятия с него. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Детали обновления

«Восстановили сразу две услуги на портале „Дия“ — они стали еще более удобными и эффективными», — отметил Федоров. Смена места жительства теперь занимает несколько минут и работает автоматически, если лицо регистрируется в собственном жилье или жилье единоличного владельца, без посещения ЦНАПов. Также возобновлено снятие с места жительства, что особенно актуально для студентов, которые завершают обучение и выезжают из общежитий.

Польза пользователям

Федоров подчеркнул удобство для студентов: «Во время сессии и завершения учебного года нет времени для поездок в госучреждения — воспользуйтесь услугой онлайн». Обновление упрощает бюрократические процессы и экономит время.