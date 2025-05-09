НКЦБФР исключила компанию Гонзо Инвест из списка сомнительных проектов и выдала ей лицензию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) исключила ООО «Гонзо Инвест» из списка сомнительных проектов и выдала компании лицензию на инвестиционное консультирование. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Предыстория

В августе 2023 года Gonzo Invest попала в SCAM-перечень из-за отсутствия лицензии и признаков ненадежности. «Впоследствии компания отреагировала на замечания, подала необходимые документы и прошла все проверки НКЦБФР», — отметил Магомедов. После этого Gonzo Invest получила лицензию и была исключена из списка сомнительных проектов.

Деятельность компании

На сайте Gonzo Invest клиентам предлагают открывать счета на платформах, таких как Freedom Finance и Revolut, в рамках услуг по брокерским и финансовым операциям. Компания позиционирует себя как инвестиционный консультант, помогающий инвестировать в недооцененные активы.