Биткоин восстановился до $100 тысяч

Биткоин возобновился до $100 тыс 8 мая на фоне заявления Дональда Трампа, что тарифы для Китая могут быть пересмотрены. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Ночью на 9 мая цена первой криптовалюты выросла до $104 тыс, но на момент написания новости стоимость BTC составляет $102 тыс.

В последний раз биткоин торговался на таком уровне в начале февраля. После этого цена была ниже $100 тыс, дважды опускавшись до дна — $74 500 на фоне ввода тарифов Трампом для всех стран.

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