Курс валют, укрепление евро, война и ФРС: чего ждать гривне на этой неделе? (видео)

Что будет с курсом доллара и евро с 8 по 14 мая? Удержится ли гривна под давлением торговых войн, геополитического напряжения и решений Федеральной резервной системы США?

Алексей Козырев рассказывает о всех факторах, которые будут влиять на курсы валют: от ситуации на фронтах до действий Национального банка и объемов интервенций.

Мы анализируем, как изменится спрос на валюту, как будут реагировать банки и обменники, и стоит ли украинцам готовиться к валютным качелям. Также в видео — прогнозы по колебаниям курса евро и доллара в ближайшие дни, влияние карточных ограничений и стабилизационных мер НБУ.