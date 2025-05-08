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8 мая 2025, 19:10 Читати українською

За 2024 год нардепы получили 7,1 млрд грн дохода — YouControl

Аналитики R&D-центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2023−2024 годы. Так, 387 депутатов в 2024 году задекларировали вдвое большие доходы, чем в 2023 году, а средняя зарплата выросла на 13%. Об этом говорится в новом исследовании.

Аналитики R&D-центра YouControl проанализировали декларации народных депутатов за 2023−2024 годы.

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Детали

Общая сумма денежных активов нардепов в 2024 году достигла 14,8 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем в 2023-м.

По состоянию на 17 апреля 2025 года в Верховной Раде — 401 народный избранник. Из них у 11 парламентариев нет обнародованных деклараций за 2023−2024 гг. И еще 2 нардепа не обнародовали декларации за 2024 год.

Совокупный доход 387 народных депутатов за 2024 год составляет 7,1 млрд грн, что почти в 2 раза больше, чем они получили в 2023 году.

Как изменились доходы

У 268 парламентариев доходы выросли по сравнению с 2023 годом. Средний процент роста доходов составляет 28%. Однако распределение не равномерно: доходы некоторых увеличились несущественно, а некоторые народные избранники наоборот увеличили состояние более чем в 10 раз.

Больше всего за 2024 год в % в соотношении с 2023-м доходы увеличились у Вадима Столара (+94%), Игоря Палицы (+87%) и Ивана Чайковского (+87%).

Средняя годовая зарплата нардепов в 2024 году составила около 747 тыс грн, что на 13% больше, чем их средняя зарплата в 2023 году.

В 2024-м у 153 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода, из них 43 депутата, у которых доход состоит исключительно из зарплаты.

Наибольшую зарплату в 2024 году в 1,6 млн грн задекларировал член фракции «Слуга Народа» Анатолий Остапенко. Его зарплата выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Общая сумма денежных активов народных депутатов Украины 9 созыва в 2024 году составила 14,8 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем задекларировали парламентарии в 2023 году.

Более 36% (5,4 млрд грн) от этой суммы приходится на денежные активы Петра Порошенко, а соответственно и совокупная сумма таких активов является самой большой среди всех фракций и групп в Европейской Солидарности.

Второе место по размеру денежных активов занимает фракция «Слуга Народа» в 2,16 млрд грн. Наибольшие суммы денежных активов среди членов этой фракции задекларировали Александр Сова (245,1 млн грн) и Олег Семинский (162,4 млн грн).

Совокупная сумма денежных активов членов группы Восстановление Украины в 2024 году составляет почти 2 млрд грн. Более 50% этой суммы составляют денежные активы Вадима Столара.

Члены депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» в 2024 году задекларировали 1,6 млрд грн. Наибольшие суммы у Григория Суркиса (631,7 млн грн) и Виталия Борта (397,2 млн грн).

Общая сумма денежных активов нардепов из группы «Партия «За будущее» в 2024 году составила почти 1,3 млрд грн. Таких активов на наибольшую сумму указали в своих декларациях Степан Ивахов (650,9 млн грн) и Александр Герега (269,8 млн грн).

Совокупная сумма каждой из других фракций и групп в Верховной Раде 9-го созыва составляет менее 1 млрд грн. Меньше денежных активов (124 млн грн) задекларировали члены фракции «ГОЛОС».

10% народных депутатов Украины 9 созыва, то есть 40 человек, являются ключевыми или связанными лицами 38 корпоративных групп в системе YouControl.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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