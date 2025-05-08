К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 8 мая: евро стремительно вырос на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 8 мая
|
Закрытие 8 мая
|
Изменения
|
41,45/41,48
|
41,53/41,58
|
8/10
|
46,78/46,79
|
46,97/47,01
|
19/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,79 грн. Евро покупают за 46,70 грн, а продают за 47,39 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 47,12−47,30 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии