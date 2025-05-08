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8 мая 2025, 19:51 Читати українською

НАПК проверило «Леса Украины»: выявлен ряд коррупционных рисков и инициировано 5 расследований

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило плановую проверку организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственном специализированном хозяйственном предприятии «Леса Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило плановую проверку организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственном специализированном хозяйственном предприятии «Леса Украины».
Фото: nazk.gov.ua

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В частности, НАПК установило, что коррупционные риски возникают из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков для строительства автомобильных дорог и вырубки деревьев, что создает основания для злоупотреблений.

К примеру, чиновники одного из филиалов предприятия необоснованно запланировали в 2023 году строительство лесной автомобильной дороги, хотя часть этой дороги уже построили в предыдущие годы.

Также коррупционные риски возникают из-за промедления ГП «Леса Украины» в оформлении правоучредительных документов на пользование землями лесного фонда. Это приводит к злоупотреблениям с изъятием лесных участков из лесного фонда, нецелевого их использования, вырубкой деревьев.

Это подтверждают около 50 начатых уголовных производств в этой сфере. В частности, только по инициативе НАПК начато пять уголовных производств.

Проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами территориальных подразделений ГП «Леса Украины».

Данные должностные лица использовали почти 40 гектаров лесных участков, в частности в пределах природно-заповедных объектов в Днепропетровской, Одесской и Ровенской областях, не по целевому назначению. В частности, земли были использованы для посева и выращивания зерновых.

Кроме того, на территории Осмолодского лесного хозяйства Ивано-Франковской области произвели вырубку леса на основании полученного специального разрешения от Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, скрывая тот факт, что земельный участок находится в заповедной зоне ландшафтного заказника общегосударственного значения «Грофа».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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