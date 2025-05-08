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8 мая 2025, 18:25 Читати українською

НБУ возобновляет требования по оценке банками кредитного риска и планированию деятельности

Национальный банк восстанавливает отдельные требования по оценке банками кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности, построению системы управления рисками. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк восстанавливает отдельные требования по оценке банками кредитного риска, подготовке планов возобновления деятельности, построению системы управления рисками.
Фото: НБУ

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В частности, возобновляются требования Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям:

  • с 1 октября 2025 снова будут применяться признаки события дефолта должника, связанные с внесением существенных изменений в условия кредитных договоров, в том числе с реструктуризацией долга. В то же время признаки дефолта не будут применяться к реструктуризациям, проведенным до 30 сентября 2025 года, при условии, что по таким реструктуризированным договорам соблюдены условия, установленные правилами работы банков в связи с введением в Украине военного положения. Кредиты, которые в этот период были реструктуризированы с применением долгосрочных инструментов, банки по-прежнему смогут не передавать на сопровождение в подразделение по работе с неработающими активами.
  • с 1 февраля 2026 г. предусматривается использование информации из Кредитного реестра Национального банка при оценке риска должника. Такой подход будет способствовать завершению банками начатых реструктуризаций с учетом срока полноценного перехода на Кредитный реестр Национального банка — 2.0.

Также Нацбанк возобновляет временно приостановленные требования, установленные в:

Положении об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины, а именно:

  • до 31 декабря 2025 г. банки должны актуализировать стратегию управления проблемными активами и оперативный план ее реализации и ежегодно обновлять их в дальнейшем;
  • с 1 февраля 2026 года банки должны использовать информацию из Кредитного реестра НБУ при определении перечня индикаторов раннего предупреждения;

Положении об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах по восстановлению с 01 октября 2025 г. требований по актуализации банками / ответственными лицами банковских групп внутрибанковских / внутригрупповых документов по управлению рисками, а также осуществление стресс-тестирования рисков банка и верификации стоимости имущества;

Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп, а именно требования к банкам использовать специфический и комбинированный сценарии для осуществления стресс-тестирования при обновлении планов возобновления деятельности банка с установлением следующих особенностей:

  • системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, обновляют планы возобновления деятельности ежегодно и в случае наступления событий/обстоятельств, приведших к существенным изменениям в деятельности банка, начиная с 2025 года;
  • другие банки обновляют планы возобновления деятельности банка раз в два года, начиная с 2026 года, а в случае наступления событий / обстоятельств, которые привели к существенным изменениям в деятельности банка, начиная с 2025 года.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 мая 2025 № 52, большинство из них вступили в силу с 8 мая 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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