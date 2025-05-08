По итогам первого квартала 2025 года титул самого популярного автомобиля в мире получила Toyota Corolla. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на focus2move.
Названы самые популярные авто в мире по итогам первого квартала
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Глобальные продажи этой модели составили 244751 ед. Следовательно, по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на новые Toyota Corolla сократился на 13,5%.
Самые популярные авто
Топ-10 самых продаваемых моделей в мире:
- Toyota Corolla — 244 751 ед. (-13,5%);
- Toyota RAV4 — 242 190 ед. (-0,6%);
- Ford F-Series — 225 501 ед. (+24%);
- Tesla Model Y — 191 193 ед. (-33,6%);
- Honda CR-V — 180 452 ед. (-0,3%);
- Chevrolet Silverado — 150 164 (-8%);
- Hyundai Tucson — 148 511 ед. (+1%);
- Tesla Model 3 — 139 901 ед. (+24,2%);
- Toyota Hilux — 136 420 (+0,5%);
- Toyota Camry — 136 233 ед. (+0,5%).
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии