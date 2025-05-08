Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA. Об этом в телеграмм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA
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«Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства», — написал Шмыгаль.
По его словам, этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю.
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Напомним
ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 5 млрд евро. Ожидается, что остальные средства
Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 50,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
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