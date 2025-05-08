Насколько выросла торговля Украины с ЕС в 2024 году — данные Евростата

В 2024 году Европейский Союз экспортировал в Украину товаров на сумму 42,8 млрд. евро и импортировал на 24,5 млрд евро, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 18,3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с 2023 годом экспорт и импорт выросли на 9,4% и 7% соответственно.

Основными экспортными товарами были:

минеральное топливо (6,8 млрд евро),

электрооборудование (4,3 млрд евро),

машины (4,2 млрд. евро).

По сравнению с 2021 годом экспорт минерального топлива вырос больше (на 4,1 млрд евро), поскольку предварительный импорт этого топлива в Украину из россии и беларуси сократился и был частично заменен импортом из ЕС.

Ключевыми группами товаров, импортируемыми из Украины в 2024 году, были:

сельскохозяйственная продукция, такая как зерновые (4,4 млрд евро),

животные или растительные жиры и масла (3,1 млрд евро),

масличные семена и продукты их переработки (2,5 млрд евро).

По сравнению с 2021 годом импорт зерновых культур увеличился на 2,7 млрд евро, животных или растительных жиров и масел — на 1,0 млрд евро, а масличных семян и продукты их переработки — на 1,1 млрд евро.