Рост впереди: 4 криптовалюты могут превратить 1000$ в 90 000$ и обогнать Solana (SOL) и Ripple (XRP)

Инвесторы всегда ищут новых звезд на рынке криптовалют. Помимо таких известных имен, как Solana и Ripple , есть и менее известные монеты, которые могут принести значительную прибыль. В этой статье мы рассмотрим четыре криптовалюты, которые могут превратить инвестиции в размере 1000 долларов в 90 000 долларов, представляя возможности, которые могут превзойти уже устоявшихся игроков.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей большой мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество превыше всего

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает их одними из крупнейших в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Pi Network (PI)

Pi Network (PI) торгуется в диапазоне от 0,55 до 0,64 доллара. За последнюю неделю его цена выросла на 1,41%. За последний месяц она снизилась на 5,36%, а за шесть месяцев — на 16,49%. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,58 доллара, что немного ниже 100-дневной средней в 0,59 доллара.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. Индекс относительной силы находится на уровне 56,84, что указывает на умеренный импульс. Осциллятор Стохастик находится на уровне 80,41, приближаясь к зоне перекупленности. Уровень MACD составляет -0,0002983, что указывает на минимальное медвежье давление.

Если цена PI поднимется, она может достичь ближайшего уровня сопротивления в 0,69 доллара, что означает рост примерно на 8%. Прорыв этого уровня может подтолкнуть его ко второму сопротивлению на уровне 0,78 доллара, что потенциально означает рост на 22% от текущих уровней. Если цена упадет, она может найти поддержку на уровне 0,51 доллара, что означает снижение примерно на 7%. Следующая поддержка находится на уровне 0,41 доллара, что будет значительным падением. Трейдеры следят за этими уровнями, чтобы предсказать следующий шаг PI.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) в последнее время демонстрирует значительный рост. За последние шесть месяцев его цена подскочила на 754,4%. За последний месяц она выросла на 107,98%. Даже за последнюю неделю HYPE прибавил 14,72%.

В настоящее время HYPE торгуется в диапазоне от 17,36 до 22,00 долларов. Он приближается к первому уровню сопротивления в 24,08 доллара. Если он пробьет этот уровень, следующей целью станет 28,72 доллара. С другой стороны, уровни поддержки находятся на отметках 14,80 и 10,16 доллара. Средняя цена за 10 дней составляет 21,06 доллара, что немного выше средней цены за 100 дней (20,53 доллара), что указывает на восходящее движение.

Индикаторы показывают положительные признаки. Индекс относительной силы составляет 63,91, что ниже порога перекупленности. Стохастик находится на уровне 89,04, что указывает на динамику. Уровень MACD составляет 0,2602, что поддерживает оптимистичный прогноз. На основании этих данных HYPE может продолжить рост и протестировать более высокие уровни сопротивления.

Sui (SUI)

Sui (SUI) в последнее время демонстрирует заметный рост. За последний месяц его цена выросла на 77%, что отражает сильный бычий импульс. За последние шесть месяцев монета прибавила 46,29%. Несмотря на небольшое снижение на 3,87% за последнюю неделю, общая тенденция остается положительной.

Текущий ценовой диапазон SUI составляет от 2,99 до 3,71 доллара. Она торгуется выше своей 100-дневной простой скользящей средней в 3,32 доллара и близка к 10-дневной средней в 3,39 доллара. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 56,82, что указывает на нейтральные рыночные условия. Стохастический осциллятор находится на уровне 79,77, что свидетельствует о приближении монеты к зоне перекупленности.

С ближайшим уровнем сопротивления в 4,15 доллара, прорыв может подтолкнуть SUI к следующему сопротивлению в 4,87 доллара, что даст потенциальный рост более чем на 30% от текущих цен. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2,71 доллара, и удержание выше этого уровня имеет решающее значение для продолжения восходящего движения. Судя по недавним результатам и техническим индикаторам, SUI имеет потенциал для дальнейшего роста.

Вывод

PI, HYPE и SUI являются многообещающими, но XYZ стремится к росту, объединяя спортивных фанатов в сообществе, основанном на мемкоине, который сочетает мемы и спорт с четким планом действий для долгосрочного успеха.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

https://t.me/xyzverse