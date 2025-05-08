Украина в апреле снизила импорт электроэнергии на 31%

В апреле по сравнению с мартом Украина сократила импорт электроэнергии на 31% — до 187 тыс. МВт-час. Экспорт увеличился на 99% — до 151,6 тыс. МВт-час. Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

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«Поставки за границу увеличились почти вдвое — на 99% до 151,6 тыс. МВт-ч. по сравнению с мартом. […] Объемы импорта электроэнергии уменьшились на 31% до 187 тыс. МВт-ч. по сравнению с мартом 2025 года», — говорится в сообщении.

В DiXi Group отметили, что совокупный объем импорта в апреле по-прежнему превышает экспорт на 19%.

Откуда импортировали

Отмечается, что 45% импорта (83,1 тыс МВт-ч) поступило из Венгрии; по 18% — из Словакии и Польши (по 34,2 тыс. МВт-ч.); 13% (24,5 тыс. МВт-ч.) — из Румынии; 6% (11 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы.

Куда экспортировали

Больше всего экспортировали электричество в Венгрию — 38% или 57,1 тыс. МВт-час. В Молдову поступило 52,8 тыс. МВт-час. (35%), в Румынию — 23,3 МВт-час. (15%), в Словакию — 18,4 МВт-час. (12%). Экспорт электричества в Польшу отсутствует с середины марта.

Напомним

В марте по сравнению с февралем Украина увеличила импорт электроэнергии на 11% — до 272,3 тыс. МВт-час. Экспорт увеличился в 2,3 раза — до 76,3 тыс. МВт-час.