NovaPay зарегистрировал десятый выпуск корпоративных облигаций на 100 млн грн

NovaPay зарегистрировал десятый выпуск корпоративных облигаций — серии J на сумму 100 млн грн. Соответствующее решение утвердила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместе с ним — проспект эмиссии ценных бумаг.

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Подробности

«Это уже десятый, юбилейный выпуск, и его цель неизменна — привлечение инвестиций для кредитования наших клиентов. Основную часть средств — 80% — мы направляем на потребительское кредитование для физических лиц, еще 20% — на поддержку малого бизнеса и предпринимателей», — говорит Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

В скором времени облигации серии J будут доступны для покупки в приложении NovaPay. По-прежнему оформление займет несколько минут, а документы оформляются онлайн с помощью Действие. Подпись.

По состоянию на апрель 2025 г. инвестиции частных клиентов и бизнеса в облигации NovaPay уже составили более 1,3 млрд грн, а количество инвесторов превысило 4800 клиентов.

Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение 2024 года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.