Курс валют на 8 мая: в банках доллар прибавил 9 копеек, евро — 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек и прибавил 9 копеек в продаже. Евро прибавил в покупке 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,79 грн. Евро покупают за 46,70 грн., а продают за 47,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,48, евро — 47,15−47,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,45−41,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,78−46,79 грн/евро.

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