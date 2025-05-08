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8 мая 2025, 11:17 Читати українською

Сегодня на один новый ФОП приходится 1,5 закрытых — Опендатабот

Около 82 тысяч новых ФОП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за первые четыре месяца 2024 года. На один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Около 82 тысяч новых ФОП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за первые четыре месяца 2024 года.

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К сравнению, в прошлом открывалось больше малых бизнесов, чем закрывалось. Самая популярная отрасль среди новых предпринимателей — розничная торговля: ее выбрали почти четверть новых фопов.

81928 фопов открылось в Украине с начала 2025 года. Это на 9% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время, 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году. Закрытий увеличилось на 44% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Всего закрылось на 37 967 фопов больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была другой: за тот же период наоборот открылось на 7 166 фопов больше, чем закрылось.

Четверть всех новых фопов занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7129 фопов выбрали ИТ и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля — 6 216 новых предпринимателей.

Больше фопов в этом году зарегистрировали в Киеве — 11,6 тысячи или 14.2%. Следует Днепропетровщина — 7,8 тысячи (9.6%) и Львовщина — 6,1 тысячи (7.6%).

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых фопов были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин составила всего 39%.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по запросу Опендатабота отметил, что всплеск закрытий фопов в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты ЕСВ.

По его мнению, изменение количества ФЛП не характеризует улучшения или ухудшения экономических процессов в стране, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется для минимизации в уплате налогов или избегания мобилизации. Примером может служить популярная схема использования фопов вместо наемных работников.

Специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетман считает, что эти изменения в основном повлияли на так называемых «спящих фопов» — то есть людей, которые не вели активно предпринимательскую деятельность, или делали это эпизодически. В то же время для фопов, работавших и оборотов и прибыли, ничего существенно не изменилось.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 мая 2025, 12:51
#
Ничего удивительного, народ тупо в тень уходит от новых налогов.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 мая 2025, 12:53
#
Это называется оздоровление экономики. Останутся реально работающие ФОПы. А то раньше открывали все кому не лень, а за частую, просто для ухода от налогообложения…
+
+15
Smerch747
Smerch747
8 мая 2025, 13:41
#
Данило Гетьманцев каже що фопи закрились через повернення ЕСВ. Дякую, потужно!
+
0
torn
torn
8 мая 2025, 14:21
#
«По его мнению, изменение количества ФЛП не характеризует улучшения или ухудшения экономических процессов в стране, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется для минимизации в уплате налогов или избегания мобилизации.» — у нас разве ФОПы как-то защищены от мобилизации?
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