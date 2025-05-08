За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 961 970 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 мая: 1200 российских оккупантов, 2 танка и 141 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 961970 (+1200) человек,
- танков — 10782 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22429 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 27552 (+50) ед,
- РСЗО — 1379 (+1) ед,
- средства ПВО — 1156 (+1) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35407 (+141),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47604 (+120) ед,
- специальная техника — 3875 (+2)
Источник: Минфин
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