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8 мая 2025, 12:15 Читати українською

США ужесточают контроль над инвестициями в Китай

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работает с американскими законодателями над созданием четких правил для контроля внешних инвестиций в Китай. Об этом он сообщил на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, передает Bloomberg.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работает с американскими законодателями над созданием чётких правил для контроля внешних инвестиций в Китай.
Фото: depositphotos

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Детали

«Мы обсуждали важность установления четких границ — либо зеленый, либо красный свет, без желтой зоны — для внешних инвестиций», — отметил Бессент, пояснив, что программа безопасности в области внешних инвестиций является важным инструментом национальной безопасности.

По его словам, она направлена на то, чтобы Китайская Народная Республика не могла пользоваться преимуществами американского капитала.

Ранее, на других слушаниях в Палате представителей Бессент подчеркнул, что любое соответствующее законодательство должно предусматривать достаточную гибкость, чтобы новые правила могли быть «устойчивыми». Он также отметил, что вопрос «требует нюансов».

По словам министра, его команда продолжает работу по информированию инвестиционного сообщества о параметрах программы.

«Мы признательны за интерес со стороны Конгресса. И хотя законодательные меры будут важными и полезными, нам нужно немного больше времени для доработки», — добавил он.

Хотя Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) уже давно имеет право блокировать сделки, связанные с иностранными инвестициями в американские активы, в последние годы в Вашингтоне все чаще обсуждается необходимость ограничивать и отток американского капитала за рубеж, напоминает Bloomberg.

«Это новый инструмент национальной безопасности, с помощью которого мы ограничиваем КНР в использовании преимуществ американских денег», — сказал Бессент.

Кроме того, министр ответил на вопросы по законопроекту, который касается возможного увеличения доли китайского юаня в корзине валют специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда.

В 2015 году фонд одобрил присоединение юаня к этой корзине, предоставив ему новый статус мировой резервной валюты.

«Я готов работать с Конгрессом по этому вопросу — чтобы определить, нужны ли дополнительные законодательные меры для реагирования на действия Китая, или же их можно будет урегулировать через торговые переговоры», — заявил Бессент.

Напомним

Специальные права заимствования (СДР) — это процентный международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году в дополнение к существующим валютным резервам стран-членов.

СДР не являются валютой или обязательством МВФ, но представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам стран-членов. Их стоимость рассчитывается ежедневно на основе корзины из пяти валют — доллара США, евро, юаня, иены и фунта стерлингов. СДР применяются в расчетах между странами и в отчетности МВФ, а также при предоставлении кредитов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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