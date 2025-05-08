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8 мая 2025, 12:37 Читати українською

Ватикан сталкивается с тяжелым финансовым кризисом: бюджетный дефицит утроился

Ватикан сталкивается с тяжелым финансовым кризисом: бюджетный дефицит утроился за время понтификата Франциска, а пенсионный фонд — с обязательствами до 2 млрд евро — может оказаться неплатежеспособным, пишет The Wall Street Journal.

Ватикан сталкивается с тяжелым финансовым кризисом: бюджетный дефицит утроился за время понтификата Франциска, а пенсионный фонд — с обязательствами до 2 млрд евро — может оказаться неплатежеспособным, пишет The Wall Street Journal.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноКорень проблемы — культура финансовой непрозрачности города-государства.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Корень проблемы — культура финансовой непрозрачности города-государства.

Попытки Франциска ввести аудит, привлечь внешних специалистов и сократить расходы натолкнулись на ожесточенное сопротивление Курии — административного аппарата Ватикана.

Некоторые департаменты прятали средства, ссылаясь на «безопасность миссий». Финансисты жаловались на архаичную систему учета: бухгалтерские книги монахини вели карандашом на бумаге.

Всего Папа Франциск трижды урезал зарплаты 250 с лишним кардиналам, а также прекратил предоставлять высокопоставленным чиновникам жилье в Ватикане по сниженным ценам. Эти шаги отражали видение Франциском того, как должно жить духовенство: скромно и смиренно.

Читайте также: Папа римский призвал кардиналов сократить расходы, чтобы преодолеть дефицит бюджета Ватикана

Особое сопротивление, по данным WSJ, оказывала Конгрегация доктрины веры — ведомство, исторически известное как Инквизиция. Сотрудники выводили средства с официальных счетов, хранили наличные в сумках и переводили деньги на личные счета кардиналов.

Попытка навести порядок закончилась громким уголовным делом: в 2023 году кардинал Джованни Анджело Беччу был признан виновным в мошенничестве на $400 млн.

«Получился парадокс. Крошечная страна с несметными богатствами оказалась неспособна обеспечить базовые функции государства без постоянного дефицита. При этом по доле жителей, занятых в финансах, Ватикан — один из мировых лидеров. Но бюджетом управляют священнослужители, которые лучше понимают духовную миссию Церкви, чем механизмы функционирования казначейства», — пишет WSJ.

«Пожар пятого уровня» — так описывают ситуацию с финансами Церкви, особенно с пенсионным фондом, Эд Кондон, редактор католического издания The Pillar. «Придется принимать очень, очень неприятные решения» — предполагает он.

Финансовый кризис

Ватикан не впервые сталкивается с финансовым кризисом. В Средние века Церковь финансировала крестовые походы и строительство собора Святого Петра за счет продажи индульгенций. До 1870 года Папская область собирала налоги с итальянских территорий, но с объединением Италии осталась крошечная территория без налоговой базы.

Позже Ватикан осознал, что может использовать свой налоговый иммунитет для превращения в финансовый центр: его Банк со временем приобрел значительные доли в итальянских и европейских компаниях.

В 1980-х Ватикан прославился серией финансовых скандалов. Банк Ватикана оказался замешан в крахе итальянского Banco Ambrosiano, а его председатель Роберто Кальви был найден повешенным под мостом в Лондоне с кирпичами в карманах. Ватикан выплатил почти $250 млн кредиторам итальянского банка. Но вопрос — как финансировать теократическое государство без налогов — остался. К 2005 году, когда был избран Бенедикт XVI, скандалы переросли в системный кризис.

Следующему Папе предстоит решать те же проблемы, что не удалось решить Франциску, отмечает WSJ.

Крупнейшие доноры — США и Германия — представили на конклаве доклады с жесткими оценками финансового состояния Ватикана. Однако часть кардиналов считает подобные темы вторичными.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
8 мая 2025, 13:11
#
У церкви бабло закончилось, вот это анекдот… Или проигрывают конкуренцию мусульманам?)
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