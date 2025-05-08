Доллару угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн — исследование

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2025, 9:58 Читати українською

Доллару угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн — исследование

Доллару США угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн из-за сокращения странами Азии вложений в американскую валюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование инвестиционной компании Eurizon SLJ Capital.

Доллару США угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн из-за сокращения странами Азии вложений в американскую валюту.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По мнению экспертов Eurizon SLJ Capital, азиатские экспортеры и инвесторы, возможно, накопили «чрезвычайно большой» запас долларов за последние годы.

По мере усиления торговой войны некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть денежных средств или постараться застраховаться от ослабления американской валюты, что потенциально может привести к распродажам доллара.

«Мы подозреваем, что долларовые накопления азиатских экспортеров и институциональных инвесторов могут быть чрезвычайно большими — возможно, порядка $2,5 трлн или около того — и создавать серьезные риски для курса доллара по отношению к этим азиатским валютам», — сообщили в компании.

В мире существует важный дисбаланс, который ставит доллар в уязвимое положение, считают в Eurizon SLJ Capital.

Привлекательность доллара падает

Долгосрочная привлекательность доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по перестройке мирового торгового порядка побуждают инвесторов пересмотреть свои торговые стратегии, пишет агентство.

Индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg (BBDXY), упал примерно на 8% по сравнению с февральским максимумом. Все азиатские валюты укрепились по отношению к доллару за последний месяц.

Американская валюта оказалась под давлением после так называемого «дня освобождения» 2 апреля, когда Трамп объявил о планах ввести взаимные импортные пошлины на товары практически всех стран мира (211 государств и территорий).

С момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом еще один индекса доллара — DXY, отслеживающий динамику доллара по отношению к шести валютам стран — основных торговых партнеров США, упал почти на 9%, а постоянные колебания в тарифной политике негативно влияют на настроения инвесторов, пишет Reuters.

По мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, привлекательность доллара как безопасной гавани для капитала снижается. По их прогнозам, в следующем году американская валюта продолжит дешеветь на фоне опасений экономического спада в США.

По словам эксперта Standard Chartered Стива Энгландера, рынки сильно обеспокоены долгосрочными перспективами курса доллара и его статуса как безопасной гавани для капитала. «Это похоже на предательство доверия со стороны друга. Вы можете возразить, что это не имело значения или что вы не имели этого в виду, но ваш друг все равно это помнит. Именно в таком положении сейчас находится доллар в отношении международного доверия», — уверен Стив Энгландер.

Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что курс иены и швейцарского франка, которые в этом году выросли почти на 10%, за следующие 12 месяцев вырастут еще на 2,8% и 0,4% соответственно.

Согласно опросу, в ближайшие шесть месяцев евро подорожает до $1,14, а в ближайшие 12 месяцев его курс может подняться до $1,16.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 мая 2025, 11:11
#
А могут и не репатриировать! Вот и вся новость высосаная из пальца)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает marcher145 и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами