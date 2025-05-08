Доллару угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн — исследование

Доллару США угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн из-за сокращения странами Азии вложений в американскую валюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование инвестиционной компании Eurizon SLJ Capital.

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Детали

По мнению экспертов Eurizon SLJ Capital, азиатские экспортеры и инвесторы, возможно, накопили «чрезвычайно большой» запас долларов за последние годы.

По мере усиления торговой войны некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть денежных средств или постараться застраховаться от ослабления американской валюты, что потенциально может привести к распродажам доллара.

«Мы подозреваем, что долларовые накопления азиатских экспортеров и институциональных инвесторов могут быть чрезвычайно большими — возможно, порядка $2,5 трлн или около того — и создавать серьезные риски для курса доллара по отношению к этим азиатским валютам», — сообщили в компании.

В мире существует важный дисбаланс, который ставит доллар в уязвимое положение, считают в Eurizon SLJ Capital.

Привлекательность доллара падает

Долгосрочная привлекательность доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по перестройке мирового торгового порядка побуждают инвесторов пересмотреть свои торговые стратегии, пишет агентство.

Индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg (BBDXY), упал примерно на 8% по сравнению с февральским максимумом. Все азиатские валюты укрепились по отношению к доллару за последний месяц.

Американская валюта оказалась под давлением после так называемого «дня освобождения» 2 апреля, когда Трамп объявил о планах ввести взаимные импортные пошлины на товары практически всех стран мира (211 государств и территорий).

С момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом еще один индекса доллара — DXY, отслеживающий динамику доллара по отношению к шести валютам стран — основных торговых партнеров США, упал почти на 9%, а постоянные колебания в тарифной политике негативно влияют на настроения инвесторов, пишет Reuters.

По мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, привлекательность доллара как безопасной гавани для капитала снижается. По их прогнозам, в следующем году американская валюта продолжит дешеветь на фоне опасений экономического спада в США.

По словам эксперта Standard Chartered Стива Энгландера, рынки сильно обеспокоены долгосрочными перспективами курса доллара и его статуса как безопасной гавани для капитала. «Это похоже на предательство доверия со стороны друга. Вы можете возразить, что это не имело значения или что вы не имели этого в виду, но ваш друг все равно это помнит. Именно в таком положении сейчас находится доллар в отношении международного доверия», — уверен Стив Энгландер.

Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что курс иены и швейцарского франка, которые в этом году выросли почти на 10%, за следующие 12 месяцев вырастут еще на 2,8% и 0,4% соответственно.

Согласно опросу, в ближайшие шесть месяцев евро подорожает до $1,14, а в ближайшие 12 месяцев его курс может подняться до $1,16.

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