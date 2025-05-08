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8 мая 2025, 13:27 Читати українською

В Украине создадут огромную офшорную зону

Минеральное соглашение с США, предусматривающее направление части рентных доходов от добычи полезных ископаемых в общий инвестиционный фонд, вызывает дискуссии среди политиков и общества. Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассчитал, сколько именно наше государство может направлять средств в этот фонд, исходя из нынешних поступлений в бюджет.

Минеральное соглашение с США, предусматривающее направление части рентных доходов от добычи полезных ископаемых в общий инвестиционный фонд, вызывает дискуссии среди политиков и общества.

Что я вам скажу за то ресурсное соглашение с США: похоже, что нужно брать. Немного экономики этого соглашения, как я его понимаю.

Итак, будет создан фонд с участием Украины и США в пропорции 50/50, который чем-то там будет заниматься (надеемся, инвестициями в Украину, но это не тема этой статьи). Если мы «заходим» с американцами в пропорции 50/50, то, пожалуй, и наши вклады должны быть 50/50. Но есть надежда, что денежные взносы США в этот фонд будут на порядок больше, чем украинские. Такое партнерство выглядит нам выгодным.

Да, США планирует в этот фонд вносить военную помощь для Украины, в то время как Украина «вносит» обязательства вносить так называемый «согласованный с Украиной доход» (и больше ни на каких других взносах от Украины соглашение не настаивает).

«Согласованный с Украиной доход» — это половина всех рентных платежей, доходов от соглашений о распределении продукции и проданных спецразрешений, связанных с разработкой новых (в основном) месторождений полезных ископаемых, которые будет получать центральный бюджет Украины. Грубо говоря, это рентная плата и лицензионные доходы от всех ископаемых, кроме угля, железа, янтаря, песка, щебня и воды.

Давайте скажем честно: такие новые доходы мы нескоро увидим. И даже нынешние доходы бюджета (на которые, похоже, США не претендуют) не являются какими-то огромными. В среднем за 2018−2024 гг. от всего этого добра украинский центральный бюджет получал эквивалент в $1,8 млрд в год. Половина этой суммы — это $0,9 млрд в год.

То есть если прямо сегодня благодаря этому соглашению в Украине возникнет новая добывающая отрасль углеводородов и цветных/редких металлов, которая будет по размеру такой, как уже существующая, то общий с американцами фонд будет ежегодно наполняться «украинскими взносами» в размере $0,9 млрд. Очевидно, это копейки, по сравнению с потенциальными вкладами США уже в этом году. Условно говоря, вечный ежегодный украинский взнос в фонд в размере $0,9 млрд долларов является эквивалентом единовременного взноса на сумму $18,5 млрд, с точки зрения «стоимости денег во времени». Но пока мы не говорим о сумме даже близкой к $0,9 млрд в год, так что потенциальный вклад Украины в этот фонд пока ну очень мал.

Если мы предположим, что введение в действие этого соглашения разблокирует военную помощь для Украины правительством Трампа, это уже огромное достижение само по себе. А если эти взносы приобретут нужные нам масштабы военной помощи — хотя бы «байденовские» $23 млрд в год — нам понадобится несколько десятилетий, чтобы наполнить этот фонд схожей суммой за счет «украинских взносов».

Таким образом, по этому соглашению, мы обмениваем военную помощь от США уже сегодня (плюс — инвестиционный интерес от США завтра) на доходы бюджета, которые тот бюджет пока не генерирует.

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Конечно, не все так просто с этим соглашением, потому что в нем не хватает деталей, а в деталях, как известно, кроется черт. И есть куча рисков для будущего от этого соглашения, например: это соглашение предполагает создание огромной офшорной зоны прямо у нас в стране (с соответствующими последствиями); а еще есть риск увеличения рентных платежей для новых разработчиков полезных ископаемых (в угоду американцам); а еще есть риск, что даже после ее подписания мы не получим никакой военной помощи от США (так что американцы на халяву получат доступ к будущим бюджетным отчислениям); непонятно, как будет наполняться этот фонд и куда именно он будет инвестировать (и вообще ли будет инвестировать) и т. д. Но, по-моему, потенциальные кратковременные выгоды стоят того, чтобы решиться на введение изменений в действие.

Автор:
Паращий Александр
Руководитель аналитического департамента Паращий Александр
Concorde Capital
Источник: Минфин
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