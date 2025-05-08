Важное обновление: В «Резерв+» автоматически продлены отсрочки для тех, кто получил их онлайн

В приложении «Резерв+» автоматически продлены отсрочки от мобилизации для тех, кто получил их онлайн. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Что известно

«Важное обновление в „Резерв+“. Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Обновленная дата уже должна отображаться в „Резерв+“ у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью», — написала она.

Также, по ее словам, Правительство приняло постановление № 560, предусматривающее, что:

В «Резерве+» можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.