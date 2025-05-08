В приложении «Резерв+» автоматически продлены отсрочки от мобилизации для тех, кто получил их онлайн. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Важное обновление: В «Резерв+» автоматически продлены отсрочки для тех, кто получил их онлайн
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
«Важное обновление в „Резерв+“. Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн. Обновленная дата уже должна отображаться в „Резерв+“ у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью», — написала она.
Также, по ее словам, Правительство приняло постановление № 560, предусматривающее, что:
- В «Резерве+» можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.
- ТЦК больше не будут отправлять на ВЛК людей с инвалидностью.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
Лякає інше — судячи по розвитку функціоналу в Резерв+ - зелені готуються воювати ще років з 10.