В апреле от выпуска гособлигаций Минфин привлек более 45 млрд грн

В апреле 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 45 млрд грн в эквиваленте: 37 млрд грн и $192 млн. Об этом говорится в сообщении Министерства.

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Аукционы ОВГЗ

Безопасность и оборона являются главным направлением направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ. Инвестиции в государственные облигации вместе с международной финансовой помощью продолжают содействовать финансовой устойчивости страны в условиях полномасштабной войны.

16 апреля Министерство финансов во второй раз провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа, который прошел с высоким спросом со стороны участников рынка.

По результатам аукциона, было подано заявок на общую сумму более 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено — 10 млрд грн. В обмен на резервные ОВГЗ с погашением 21 мая 2025 инвесторам предложен выпуск резервных облигаций со сроком обращения до 25 октября 2028, номинальной доходностью 15,01% годовых и купонным платежом 75,05 грн каждые полгода.

ОВГЗ в обращении

По состоянию на 1 мая, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,82 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,7%) и НБУ (37,1%). Доля юридических и физических лиц — 9,5% и 4,7% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,03%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 мая 2025 года по 1 мая 2024 года) вырос на 16% до 258 млрд грн.

В то же время доля физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом до 4,7% по состоянию на начало мая 2025 (в мае 2024 — 3,8%).

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в апреле равнялась 16,5%, в долларе — 4,2%.

В 2025 году из-за выпуска ОВГЗ в госбюджет привлечено уже 148 млрд грн. В целом во время военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло 1,6 трлн грн в эквиваленте.