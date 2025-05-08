Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 8 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4388 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 8 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,07 грн (на 7 мая курс был установлен на уровне 46,96 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту.