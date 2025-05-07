К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 7 мая: доллар вырос на 5 копеек на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 7 мая
|
Закрытие 7 мая
|
Изменения
|
41,40/41,43
|
41,45/41,48
|
5 /5
|
47,10/47,12
|
47,12/47,14
|
2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 46,80 грн., а продают за 47,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 47,25−47,41 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии