В москве ограничили банковские переводы из-за подготовки к параду 9 мая

Жители москвы и подмосковья могут столкнуться с перебоями в работе системы быстрых платежей из-за подготовки к параду 9 мая. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сообщение оператора «Национальная система платежных карт».

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Детали ограничений

«С 7 по 9 мая в москве и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через Систему быстрых платежей», — говорится в сообщении. Также возможны проблемы с оплатой картами в магазинах и онлайн, а также с работой банкоматов и POS-терминалов из-за ограничения мобильного интернета. Банки рекомендуют использовать Wi-Fi или повторять операции позже.

Причина перебоев

Отключение интернета началось 5 мая из-за репетиции парада, а ограничения продлятся до 9 мая, сообщила мэрия москвы. Это связано с мерами безопасности во время подготовки к мероприятию.