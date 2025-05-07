Geely планирует купить бренд Zeekr за $6,4 миллиарда

Geely Automobile Holdings Ltd., принадлежащий миллиардеру Ли Шуфу, готовится выкупить премиальный бренд электромобилей Zeekr. Об этом пишет Bloomberg.

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Подробности

Соглашение, оцененное в $6,4 млрд, предусматривает выкуп акций Zeekr за $2,56 за акцию или $25,66 за американскую депозитарную акцию — на 13,6% выше последней цены закрытия.

Отмечается, что инвесторы смогут выбрать между наличными или 1,23 новыми акциями Geely.

Ли Шуфу отметил, что этот шаг является частью стратегии консолидации по созданию синергии, снижению затрат и инноваций. Он считает, что это поможет улучшить доходность Geely, сосредотачивающуюся на конкуренции с китайским лидером BYD Co.

Слияния Zeekr с другой маркой Geely — Lynk&Co, а также листинг в США в прошлом году, стали частью экспансии Geely, ранее приобретенной Volvo и Lotus. На сегодняшний день Geely владеет 65,7% акций Zeekr.

Акции Zeekr в этом году упали на 20% из-за пошлин на китайские электромобили и непредсказуемости торговой политики США.