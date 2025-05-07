Rivian снизила прогноз производства из-за пошлин Трампа

Американский производитель электромобилей Rivian сократил прогноз поставок на 2025 год до 40−46 тысяч автомобилей из предыдущих 46−51 тысяч из-за торговой политики США. Об этом пишет Financial Times.

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Причины сокращения

Компания отметила, что пошлины повлияют на цепочки поставок, стоимость материалов, капитальные издержки и спрос. «Ожидается, что эти факторы повлияют на нашу глобальную цепочку поставок», — заявили в Rivian. Хотя автомобили собираются в Иллинойсе, многие компоненты, в частности для аккумуляторов, импортируются, что делает компанию уязвимой к тарифам.

Мероприятия и финансовые показатели

Rivian инвестирует $120 миллионов в снабженческий парк в Иллинойсе и повысила прогноз капитальных затрат до $1,8−1,9 миллиарда. Ожидаемые убытки к уплате налогов остаются на уровне $1,7−1,9 миллиарда, но валовая прибыль в квартале составила $206 миллионов против убытков в $527 миллионов в прошлом году. Акции компании упали на 1% во внеторговый период.

Влияние тарифов на автопром

По данным Anderson Economic Group, пошлины могут прибавить $2 000 к стоимости обычного авто и $12 000 — для электромобилей. General Motors и Ford прогнозируют рост расходов на $5 миллиардов и $1,5 миллиарда соответственно.