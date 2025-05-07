С начала года таможня выявила нарушений почти на 2,9 млрд грн

В течение января-апреля 2025 года таможенные органы выявили 3288 нарушений таможенных правил на почти 2,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Таможни.

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Таможенные нарушения

По 1222 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 306,5 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на 169,6 млн грн;

транспортных средств на 108,2 млн грн;

продовольственных товаров на 26,6 млн грн;

валюты на 2,2 млн грн.

По 608 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 17,3 млн грн, взыскано в Госбюджет 18,1 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суд таможнями передано 1921 дело о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,4 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд грн.