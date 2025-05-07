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7 мая 2025, 16:27 Читати українською

Сильный евро усугубляет проблемы европейских экспортеров — Financial Times

Европейские компании бьют тревогу из-за сильного евро, поскольку резкий рост единой валюты по отношению к доллару в этом году создает новую угрозу для экспортеров, которые уже сталкиваются с тарифами президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times.

Европейские компании бьют тревогу из-за сильного евро, поскольку резкий рост единой валюты по отношению к доллару в этом году создает новую угрозу для экспортеров, которые уже сталкиваются с тарифами президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПо данным финансовых аналитиков, такие крупные игроки как немецкая SAP, автопроизводитель Porsche, пивоваренный концерн Heineken и французский промышленный гигант Schneider Electric предупредили инвесторов о возможном негативном влиянии на финансовые показатели после роста евро более чем на 9% до трехлетнего максимума.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным финансовых аналитиков, такие крупные игроки как немецкая SAP, автопроизводитель Porsche, пивоваренный концерн Heineken и французский промышленный гигант Schneider Electric предупредили инвесторов о возможном негативном влиянии на финансовые показатели после роста евро более чем на 9% до трехлетнего максимума. На утро 7 мая курс доллара по отношению к евро находится на отметке $1,1362 за 1 евро.

Текущее укрепление европейской валюты, которое может стать лучшим годовым показателем против доллара с 2017 года, существенно подрывает экспортный потенциал европейских производителей на американском рынке, где уже наблюдаются признаки сокращения потребительских расходов на фоне торговой напряженности.

США ввели ответные тарифы в размере 20% на европейские товары в начале апреля, впоследствии снизив их до 10% для проведения переговоров. Главный экономист Deutsche Bank по Германии подчеркнул, что «сильный евро усугубляет тарифный шок», серьезно влияя на конкурентоспособность компаний в международной торговле.

Аналитики HSBC недавно снизили прогноз роста прибыли для компаний индекса FTSE Europe до 2,9%, предупреждая о значительном влиянии укрепившегося евро на зарубежные доходы. Несмотря на использование валютных хеджей, многие компании сообщают инвесторам, что продолжительное ралли евро неизбежно приведет к сжатию прибыли.

Финансовый директор SAP отметил, что каждое укрепление курса евро к доллару на $0,01 уменьшает годовую выручку компании на 30 млн евро. Heineken прогнозирует потери до 180 млн евро скорректированной чистой прибыли из-за укрепления евро к различным валютам, включая мексиканское песо.

Schneider Electric ожидает снижения годовой выручки до 1,25 млрд евро из-за валютных колебаний, а Porsche признает определенное влияние на бизнес, учитывая важность североамериканского рынка. Компания HelloFresh предупредила, что повышение курса с планового $1,04 до $1,14 снизит операционную прибыль на 28 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
veritas69
veritas69
7 мая 2025, 18:44
#
Дивні люди, але ж тепер на 1 євро ви зиожете купиті більше товарів та долАрів
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