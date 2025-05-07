Tesla теряет позиции в Китае: продажи падают седьмой месяц подряд

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Падение продаж Tesla

В апреле Tesla отгрузила 58459 автомобилей Model 3 и Model Y со своего завода в Шанхае, что на 6% меньше, чем в апреле 2024 года, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. В первом квартале 2025 года продажи Tesla в Китае стали самыми низкими за три года. На других рынках ситуация также ухудшается: во Франции зарегистрировано только 863 автомобиля, а в Австралии — 500, что на 76% меньше, чем в прошлом.

Конкуренция и рынок

BYD, главный конкурент Tesla в Китае, в апреле достиг наилучшего месячного результата 2025 года и планирует поставить 5,5 миллионов автомобилей в год. В целом рынок электромобилей и гибридов в Китае растет: в апреле ожидается 1,14 миллиона единиц, что на 42% больше, чем в прошлом. «Наибольшее давление на Tesla в Китае оказывает компания BYD», — отмечает Bloomberg.