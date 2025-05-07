Налоговая анонсировала новые методы оценки налоговой нагрузки в регионах

Государственная налоговая служба усовершенствует методику расчета налоговой нагрузки с учетом специфики регионов. Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с предприятиями и бизнес-ассоциациями Ивано-Франковской области.

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По его словам, важным вопросом есть существенная разница в налоговой нагрузке между регионами в пределах одной отрасли.

«К сожалению, до сих пор не существовало унифицированных подходов к расчету налоговой нагрузки по регионам. Команда ДПС уже работает над разработкой справедливых подходов, учитывающих особенности ведения хозяйственной деятельности в разных регионах», — отметил Кравченко.

Он добавил, что конкретные предложения для бизнеса ожидаются уже к концу мая.

Участники встречи также обсудили ветеранскую политику, блокирование налоговых накладных, исполнение судебных решений, отнесение к рисковым, а также пересмотр критериев работы «Клуба белого бизнеса».