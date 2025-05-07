Фонд гарантирования завершает выплаты вкладчикам Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО) через 30 дней прекратит выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам Фидобанка . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что по завершении ликвидационной процедуры Фидобанка ФГВФЛ составил ликвидационный баланс и отчет по состоянию на 1 мая 2025 года.

Процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет продолжаться не более тридцати дней с момента обнародования объявления, после чего ликвидационный баланс будет утвержден, а выплаты вкладчикам полностью прекращены.

В Фонде призвали вкладчиков Фидобанка, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Отмечается, что у наследников вкладчиков всего 20 дней, чтобы подать документы на получение средств. Они должны направить в Фонд письменное заявление и свидетельство о праве на наследство. После этого срока никакие обращения рассматриваться не будут.

«Суммы возмещения по поступившим в Фонд заявлениям после истечения двадцатидневного срока после обнародования информации о будущем утверждении ликвидационного баланса Фондом не выплачиваются», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что 19 июля 2016 года НБУ отозвал банковскую лицензию и приступил к ликвидации Фидобанка.