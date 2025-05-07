НБУ отозвал лицензию у финкомпании «Стидва» из-за отказа в проверке

Национальный банк аннулировал лицензию ООО «ФК «Стидва» на услуги кредитования и факторинга из-за отказа компании сотрудничать с проверкой. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Причина решения

Комитет по надзору НБУ принял решение 5 мая 2025 года после того, как в марте-апреле компания не предоставила необходимые документы для инспекционной проверки. «Финучреждение не предоставило проверяющим необходимые документы, информацию и письменные объяснения», — отмечает НБУ. Это сделало невозможным проверку и стало основанием для отзыва лицензии, которая вступает в силу после официального уведомления компании.

Что известно о «Стидва»

ООО «ФК «Стидва» основано в 2021 году с уставным капиталом 5 миллионов гривен. Конечная бенефициарная владелица — Елена Соседка. Компания занималась кредитованием, факторингом, финансовым лизингом и денежным посредничеством. В реестре указаны четыре вида ее деятельности.