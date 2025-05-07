Нью-Гэмпшир стал первым штатом США, который позволил инвестировать в биткоин для валютных резервов

Штат Нью-Гэмпшир принял закон, позволяющий включать биткоин в государственные резервы, став первым в США с таким решением. Об этом пишет Business Insider.

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Детали закона

Законопроект HB302 позволяет штату инвестировать до 5% государственных средств в цифровые активы с капитализацией более $500 миллиардов (сейчас это только биткоин) и драгоценные металлы. Закон вступит в силу через 60 дней.

Контекст в США

Подобные инициативы в других штатах, таких как Монтана, Вайоминг и Пенсильвания, не были успешными, а Флорида отозвала свой законопроект. На федеральном уровне администрация Трампа создала национальный биткоин-резерв, но только из существующих правительственных монет, без новых закупок.