США и Китай проведут первые переговоры на фоне торговой войны

США и Китай анонсировали первые торговые переговоры с начала торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что это первый сигнал для бизнеса.

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Детали переговоров

Встреча состоится в Женеве: американскую делегацию возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир, китайскую — вице-премьер Хэ Лифэн. Переговоры запланированы на субботу и воскресенье и станут первым высокоуровневым взаимодействием после инаугурации Трампа в январе. «Речь идет о снижении напряжения, а не о крупном торговом соглашении», — заявил Бессент в интервью Fox News.

Эскалация тарифов

После возвращения к власти Трамп ввел 20% пошлины на китайские товары, а 2 апреля объявил глобальные взаимные пошлины. Впоследствии пошлины на Китай выросли до 125%, а вместе с фентаниловой пошлиной ставка достигла 145%. Китай в ответ ввел 125% пошлины на американские товары с 12 апреля. По оценкам ВТО, товарооборот между странами может сократиться на 80%, а мировой ВВП — на 7% из-за разделения экономик на блоки.

Ожидание переговоров

Китай согласился на диалог после намеков США на возможное понижение тарифов. «Министерство коммерции Китая отметило, что решение было принято с учетом глобальных ожиданий», — пишет FT. Переговоры могут стать первым шагом к деэскалации, хотя широкого соглашения не ожидают.