Курс валют на 7 мая: доллар и евро в банках дешевеют

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 10 копеек и 3 копейки в продаже. Евро потеряло в покупке 14 копеек, а в продаже 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавило 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,79 грн. Евро покупают за 46,72 грн, а продают за 47,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,31−41,40, евро — 47,17−47,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,43 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,10−47,12 грн/евро.

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