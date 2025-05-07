Uber покупает турецкий сервис доставки еды за $700 млн

Американская Uber Technologies приобрела 85% сервиса доставки Trendyol GO у турецкой Trendyol Group в рамках сделки на сумму около $700 млн. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Turkey Today.

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Что известно

Trendyol Go, подразделение доставки еды компании Trendyol Group (принадлежит Alibaba), в 2024 году выполнило более 200 млн заказов на $2 млрд, что на 50% больше, чем в прошлом. В сервисе зарегистрировано 90 000 ресторанов и 19 000 курьеров.

Ожидается, что соглашение завершится во второй половине 2025 года. Пользователи смогут продолжать использовать приложение Trendyol Go, а Uber будет постепенно интегрировать функции Uber Eats.