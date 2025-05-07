За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 960 770 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 мая: 1270 российских оккупантов, 3 танка и 145 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 960770 (+1270) человек,
- танков — 10780 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 22419 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 27502 (+71) ед,
- РСЗО — 1378 (+0) ед,
- средства ПВО — 1155 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35266 (+124),
- крылатые ракеты — 3197 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47484 (+131) ед,
- специальная техника — 3873 (+0)
Источник: Минфин
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