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7 мая 2025, 8:52 Читати українською

В 2024 году украинцы уплатили в госбюджет Польши налогов на $414 миллионов

В 2024 году украинцы уплатили в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц (PIT) и на прибыль юрлиц (CIT) в размере почти 1,65 млрд злотых ($414 млн). Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, пишет Дело.

В 2024 году украинцы уплатили в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц (PIT) и на прибыль юрлиц (CIT) в размере почти 1,65 млрд злотых ($414 млн).
Фото: depositphotos

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Уплата налогов

Это на 27,7% больше, чем в прошлом году, когда поступления составляли чуть более 1 миллиарда злотых ($238 млн), и вдвое больше, чем в 2022 году, когда сумма составляла 803 млн злотых ($180 млн). Доля украинцев в общих налоговых поступлениях от иностранцев (PIT+CIT) в 2024 году составила 33,7%.

Общие поступления в бюджет Польши от иностранцев росли следующими темпами:

  • 2022 год — более 4,1 миллиарда злотых ($919 млн);
  • 2023 год — 3,61 миллиарда ($860 млн);
  • 2024 год — 4,89 миллиарда ($1,26 млрд).

Что повлияло на рост налоговых поступлений

Представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко отметил, что рост налоговых поступлений в Польше в 2024 году обусловлен несколькими факторами.

«Польша внедрила ряд налоговых изменений, направленных на увеличение доходов бюджета и упрощение налогового администрирования. Эти меры были частичным ответом на рекомендации международных организаций относительно необходимости фискальной консолидации и повышения эффективности налоговой системы», — отмечает Григоренко.

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Среди основных изменений:

  • введение минимального налога на прибыль для компаний;
  • внедрение электронной отчетности.

Также Григоренко напомнил, что в 2024 году минимальная заработная плата брутто в Польше выросла до 4300 злотых ($1040). ($1129). Это также повлияло на общий уровень налоговых поступлений.

Еще один немаловажный фактор — рост количества зарегистрированных украинских предпринимателей (JDG) в Польше.

«В 2024 году их количество достигло 33 165 человек, что на 16% больше, чем в 2023-м (28 642), и более чем вдвое по сравнению с 2022 годом, когда таких предпринимателей было лишь 15 896. Соответственно, увеличение количества JDG привело к росту налоговых поступлений».

Где работают украинцы в Польше

По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, больше всего украинцев задействовано в следующих областях:

  • производство — 29%;
  • транспорт и логистика — 22%;
  • административные услуги — 16%;
  • строительство — 11%.

Среди профессий преобладают:

  • неквалифицированные работники — 39%;
  • промышленные рабочие — 21%;
  • операторы машин — 15%;
  • офисные работники — 11%.

Директор по международному рекрутингу компании Gremi Personal Анна Джоболда говорит, что граждане Украины составляют крупнейшую группу среди иностранных работников в Польше — 774 тысячи человек.

«Отношение к украинцам меняется. Если раньше нас воспринимали исключительно как рабочую силу, то теперь видят партнеров», — подчеркнула она.

Джоболда прогнозирует, что объемы налогов, которые украинцы платят в польский бюджет, и в дальнейшем будут расти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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