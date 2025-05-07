В 2024 году украинцы уплатили в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц (PIT) и на прибыль юрлиц (CIT) в размере почти 1,65 млрд злотых ($414 млн). Такие данные приводит аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, пишет Дело.
В 2024 году украинцы уплатили в госбюджет Польши налогов на $414 миллионов
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Уплата налогов
Это на 27,7% больше, чем в прошлом году, когда поступления составляли чуть более 1 миллиарда злотых ($238 млн), и вдвое больше, чем в 2022 году, когда сумма составляла 803 млн злотых ($180 млн). Доля украинцев в общих налоговых поступлениях от иностранцев (PIT+CIT) в 2024 году составила 33,7%.
Общие поступления в бюджет Польши от иностранцев росли следующими темпами:
- 2022 год — более 4,1 миллиарда злотых ($919 млн);
- 2023 год — 3,61 миллиарда ($860 млн);
- 2024 год — 4,89 миллиарда ($1,26 млрд).
Что повлияло на рост налоговых поступлений
Представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко отметил, что рост налоговых поступлений в Польше в 2024 году обусловлен несколькими факторами.
«Польша внедрила ряд налоговых изменений, направленных на увеличение доходов бюджета и упрощение налогового администрирования. Эти меры были частичным ответом на рекомендации международных организаций относительно необходимости фискальной консолидации и повышения эффективности налоговой системы», — отмечает Григоренко.
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Среди основных изменений:
- введение минимального налога на прибыль для компаний;
- внедрение электронной отчетности.
Также Григоренко напомнил, что в 2024 году минимальная заработная плата брутто в Польше выросла до 4300 злотых ($1040). ($1129). Это также повлияло на общий уровень налоговых поступлений.
Еще один немаловажный фактор — рост количества зарегистрированных украинских предпринимателей (JDG) в Польше.
«В 2024 году их количество достигло 33 165 человек, что на 16% больше, чем в 2023-м (28 642), и более чем вдвое по сравнению с 2022 годом, когда таких предпринимателей было лишь 15 896. Соответственно, увеличение количества JDG привело к росту налоговых поступлений».
Где работают украинцы в Польше
По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, больше всего украинцев задействовано в следующих областях:
- производство — 29%;
- транспорт и логистика — 22%;
- административные услуги — 16%;
- строительство — 11%.
Среди профессий преобладают:
- неквалифицированные работники — 39%;
- промышленные рабочие — 21%;
- операторы машин — 15%;
- офисные работники — 11%.
Директор по международному рекрутингу компании Gremi Personal Анна Джоболда говорит, что граждане Украины составляют крупнейшую группу среди иностранных работников в Польше — 774 тысячи человек.
«Отношение к украинцам меняется. Если раньше нас воспринимали исключительно как рабочую силу, то теперь видят партнеров», — подчеркнула она.
Джоболда прогнозирует, что объемы налогов, которые украинцы платят в польский бюджет, и в дальнейшем будут расти.
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