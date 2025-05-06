К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 6 мая: доллар подешевел на межбанке на 13 копеек
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Открытие 6 мая
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Закрытие 6 мая
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Изменения
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41,53/41,56
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41,40/41,43
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13 /13
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47,03/47,05
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47,00/47,02
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,82 грн. Евро покупают за 46,85 грн, а продают за 47,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 47,11−47,30 грн.
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Источник: Минфин
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