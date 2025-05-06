Государственная служба занятости выплатила 197 млн гривен 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью. Благодаря такой помощи удалось создать комфортные условия труда для 2745 человек с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении службы.
Бизнес получил почти 200 млн грн на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
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Где пользуются наиболее активными компенсациями
Наиболее активно пользуются такими компенсациями от государства предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. Сегодня средний размер компенсации составляет около 79 тысяч гривен.
Максимальные суммы компенсаций: 120 тысяч грн — для лиц с инвалидностью I группы; 80 тысяч грн — для лиц с инвалидностью ІІ группы.
Как получить
Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Также компенсация распространяется на ситуации, когда работник с инвалидностью возвращается на рабочее место после службы в армии.
Кто может получить
Компенсацию могут получить и те, кто обустраивает рабочее место для собственной деятельности:
- ФОП и самозанятые лица с инвалидностью, зарегистрировавшие свою деятельность после 18 марта 2025 года
- Ветеранские ФОП с инвалидностью и самозанятые ветераны с инвалидностью, зарегистрировавшие или возобновившие свою деятельность после 18 марта 2025 года
Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, например, на специализированную мебель, транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами, брайловские клавиатуры и портативные устройства, вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.
Как подать заявление
Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.
Подать заявку можно онлайн на портале «Дия» или в автономном центре занятости.
Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.
Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.
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