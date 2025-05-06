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6 мая 2025, 18:16 Читати українською

Бизнес получил почти 200 млн грн на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Государственная служба занятости выплатила 197 млн гривен 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью. Благодаря такой помощи удалось создать комфортные условия труда для 2745 человек с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении службы.

Государственная служба занятости выплатила 197 млн гривен 2400 работодателям, которые обустроили рабочие места для людей с инвалидностью.

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Где пользуются наиболее активными компенсациями

Наиболее активно пользуются такими компенсациями от государства предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве. Сегодня средний размер компенсации составляет около 79 тысяч гривен.

Максимальные суммы компенсаций: 120 тысяч грн — для лиц с инвалидностью I группы; 80 тысяч грн — для лиц с инвалидностью ІІ группы.

Как получить

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Также компенсация распространяется на ситуации, когда работник с инвалидностью возвращается на рабочее место после службы в армии.

Кто может получить

Компенсацию могут получить и те, кто обустраивает рабочее место для собственной деятельности:

  • ФОП и самозанятые лица с инвалидностью, зарегистрировавшие свою деятельность после 18 марта 2025 года
  • Ветеранские ФОП с инвалидностью и самозанятые ветераны с инвалидностью, зарегистрировавшие или возобновившие свою деятельность после 18 марта 2025 года

Компенсация покрывает расходы на уже приобретенные работодателем вспомогательные средства, например, на специализированную мебель, транспортеры для подъема по лестнице с электроприводами, брайловские клавиатуры и портативные устройства, вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть и другие товары.

Как подать заявление

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.

Подать заявку можно онлайн на портале «Дия» или в автономном центре занятости.

Решение о компенсации принимается в течение 10 рабочих дней.

Денежные средства за обустройство рабочего места поступят на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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