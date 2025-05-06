Нафтогаз уплатит в госбюджет 8,8 миллиарда гривен дивидендов за 2024 год

Кабмин утвердил распределение чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины» по результатам деятельности за 2024 год, что предусматривает выплату в госбюджет 8,827 млрд грн дивидендов. Об этом говорится в распоряжении правительства № 410-р.

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Что известно

Так, Кабмин утвердил чистую консолидированную прибыль Группы Нафтогаз в размере 37,907 млрд грн и прибыль НАК «Нафтогаз Украины» по отдельной финансовой отчетности в размере 23,934 млрд грн.

Из чистой консолидированной прибыли Группы акционера НАК «Нефтегаз Украины» принадлежит 29,422 млрд грн. Эту сумму Кабмин распорядился распределить следующим образом:

30% или 8,827 млрд грн — выплатить в госбюджет в качестве дивидендов за 2024 год;

70% или 20,595 млрд грн — направить на выполнение уставных целей.

В частности, почти 13,24 млрд. грн. должно быть использовано для закупки импорта природного газа.