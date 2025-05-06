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6 мая 2025, 16:13 Читати українською

Credit Suisse заплатит $510 миллионов за сокрытие активов американских налогоплательщиков

Швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse Services AG признала вину в налоговых правонарушениях, заключила отдельное соглашение об избежании уголовного преследования из-за действий в Сингапуре и согласилась заплатить более $510 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Швейцарская международная финансовая группа Credit Suisse Services AG признала вину в налоговых правонарушениях, заключила отдельное соглашение об избежании уголовного преследования из-за действий в Сингапуре и согласилась заплатить более $510 млн.
Фото: finclub.net

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Компания Credit Suisse Services AG признала себя виновной и была осуждена за сговор с целью сокрытия от Налоговой службы США более $4 млрд по меньшей мере на 475 оффшорных счетах.

«Признание вины швейцарской корпорацией является результатом многолетнего расследования правоохранительных органов США с целью выявления финансового мошенничества и злоупотреблений», — говорится в сообщении.

Банк Credit Suisse заключил соглашение о признании вины и непреследовании и согласился сотрудничать с Министерством юстиции в текущих расследованиях. При этом уплатит $510 608 909 в виде штрафов.

Отмечается, что в период с 2014 по июнь 2023 года Credit Suisse AG Singapore держал незадекларированные счета для лиц из США с общими активами стоимостью свыше $2 млрд.

Credit Suisse AG Singapore не смог должным образом идентифицировать настоящих бенефициарных владельцев счетов и не провел должное расследование по признакам принадлежности этих счетов к США.

В 2023 году, во время слияния UBS AG Singapore и Credit Suisse AG Singapore, UBS стало известно о счетах, хранящихся в Credit Suisse AG Singapore, которые, вероятно, были незадекларированными счетами граждан США.

«UBS заморозил некоторые из счетов, добровольно раскрыл информацию об этих идентифицированных счетах Министерству юстиции и сотрудничал, проведя расследование по идентифицированным счетам» — говорится в сообщении.

Напомним

UBS приобрел Credit Suisse за $3,2 млрд в марте 2023 года. Банку грозило банкротство, потому швейцарские регулирующие органы организовали соглашение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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