Инфляция в Чехии упала до семилетнего минимума

Инфляция в Чехии в апреле 2025 года снизилась до 1,8% в годовом измерении — самого низкого уровня за семь лет, что повышает вероятность снижения учетной ставки Центробанком. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чешское статистическое управление.

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Динамика и прогнозы

Показатель инфляции оказался ниже мартовского (2,7%) и прогнозы аналитиков. На этом фоне чешская крона ослабла до евро на 0,3%. Центробанк Чехии, уже в 2024 году снижавший ставки, может сделать это снова на заседании 7 мая, хотя некоторые члены правления выступают за осторожность.

Экономическая ситуация

Среди рисков — рост цен на услуги, зарплат, жилья и бюджетный дефицит. Потребительский спрос постепенно восстанавливается после кризиса, наихудшего за последние 30 лет, но инвестиции остаются слабыми. Цены на продукты питания и топливо усиливают нестабильность, а рынок недвижимости возрождается. Некоторые политики считают, что следующее снижение ставок может быть последним в текущем цикле.

Контекст монетарной политики

После быстрого снижения ставок в 2024 году Центробанк перешел в режим «стоп-старт»: пауза в декабре, снижение в феврале и стабильность в марте. Нынешнее замедление инфляции дает основания для смягчения политики, но с осторожностью из-за внутренних экономических проблем.