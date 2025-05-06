Ко Дню пехоты Укрпочта анонсировала благотворительный выпуск «Соль земли». 8 грн по каждой марке пойдут на реконструкцию лиц украинских защитников и защитниц с минно-взрывными травмами. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта анонсировала ко Дню пехоты благотворительную марку «Соль земли» (фото)
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Ведение новинки в обращение состоится в конце мая. Дату Укрпочты сообщит позже.
Отмечается, что владельцы филателистических абонементов получат ссылку для оплаты на свои e-mail ближе к дню официального выхода.
Тираж будущей марки — 150 000 экземпляров. Автор выпуска — украинский художник Андрей Ермоленко.
Источник: Минфин
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