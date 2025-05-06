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6 мая 2025, 14:35 Читати українською

Присвоение 5,8 миллиарда: Эксглаву правления нефтяной компании объявили в международный розыск

Экспредседателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины объявили в международный розыск Интерпола по присвоению 5,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Экспредседателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины объявили в международный розыск Интерпола по присвоению 5,8 млрд грн.
Фото: npu.gov.ua

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Отмечается, что чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шести предпринимателей.

Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору схемы компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовывали полученные средства через счета в иностранном банке.

Поэтому следственные полиции объявили всем девяти участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, причастной к экспредседателю, и на корпоративные права ряда предприятий.

«Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск. При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества (НЦБ Интерпола в Украине) в отношении подозреваемых опубликовали Красные уведомления в учетах Генерального секретариата Интерпола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители не уточняют названия компании, возглавляемой главным подозреваемым, но по данным Интерфакс-Украина, речь идет об Укртатнафте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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