Lamborghini наращивает выручку на 30% благодаря успеху гибридных моделей

В первом квартале 2025 года итальянский автопроизводитель Lamborghini увеличил выручку на 29,6%, достигнув 895,2 миллиона евро , сообщает Reuters.

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Ключевые факторы роста

Основным драйвером стали гибридные модели Revuelto и Urus SE, которые пользуются высоким спросом в мире. Операционная прибыль компании выросла на 32,8% до 248,1 миллиона евро по сравнению с прошлым годом. «2025 год начался с мощного старта, что подтверждает стабильность нашего курса устойчивого финансового роста», — отметил финансовый директор Паоло Пома.

Региональные показатели

Lamborghini поставила 2967 автомобилей за квартал. Наибольший рост продаж зафиксирован в Америке (+21%), в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) поставки выросли на 7% до 1368 автомобилей, а в APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) — на 14% до 565 единиц.