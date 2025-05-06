Администрация Трампа заплатит нелегалам по $1 тысячи за выезд из США

Администрация президента США Дональда Трампа, продвигая свою программу массовой депортации, заявила, что выплатит $1 000 иммигрантам, находящимся в Соединенных Штатах, нелегально и добровольно вернутся в свою страну. Об этом сообщает Associated Press.

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Министерство внутренней безопасности США сообщило в прессрелизе, что покроет расходы на дорогу. Тех, кто через приложение CBP Home заявит о намерении вернуться домой, иммиграционная служба будет рассматривать в последнюю очередь для задержания и депортации.

«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это самый лучший, самый безопасный и экономичный способ покинуть Соединенные Штаты во избежание ареста, — сказала внутренней безопасности США Кристи Ноем.

В департаменте заявили, что уже оплатили билет на самолет для одного мигранта, чтобы тот вернулся домой в Гондурас из Чикаго. Также отмечается, что на эту и следующую неделю забронированы еще билеты.

Отметим, что в мире распространена практика выплат мигрантам за добровольное возвращение домой. И тому есть причина — для правительств это выгоднее. Купить человеку билет на самолет и дать небольшую денежную компенсацию обходится дешевле, чем тратить ресурсы на его розыск, возможное задержание, судебное разбирательство и принудительную депортацию.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что арест, содержание и депортация находящегося в стране человека нелегально стоят $17 121.